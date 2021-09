O treinador impôs que só o presidente Rui Costa possa estar perto do plantel. A decisão tem como objetivo reduzir o número de pessoas que contactam com os jogadores.Segundo apurou a CMTV, o técnico benfiquista entende que o vice-presidente não deve interferir em assuntos relacionados com o futebol.Só a Rui Costa é que Jorge Jesus reconhece autoridade para estar perto da equipa, no Seixal. Não só pelo passado como jogador, mas também por ser ele, agora, o presidente do clube.