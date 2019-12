Jorge Jesus propõe acertos contratuais para não sair do Flamengo

Jorge Jesus deverá finalizar esta segunda-feira uma mudança no contrato que o liga ao Flamengo e que é válido até maio de 2020. Este processo conheceu uma nova fase em Doha, no Qatar, antes da final do Mundial de Clubes, que o Liverpool venceu (1-0, no prolongamento), apurou oO treinador português, para lá de um aumento salarial, pretende melhorar os prémios por objetivos. Por outro lado, Jorge Jesus quer manter a cláusula que lhe permite deixar o vencedor da Taça Libertadores e do Brasileirão a qualquer momento.As reuniões entre os representantes de Jorge Jesus e do Flamengo continuaram, em Doha, na manhã do dia do encontro entre os brasileiros e os ingleses, ou seja, sábado, e, de acordo com fontes do, poderiam ficar concluídas ainda este domingo, dia em que a comitiva do ‘Fla’ viajou para o Rio de Janeiro, ou, na pior das hipóteses, hoje, na cidade maravilhosa. A razão é simples – Jesus deseja regressar a Portugal, onde vem passar o Natal junto da família, já com este processo resolvido.A alteração do contrato, nos moldes propostos pelos representantes do treinador, evitará a saída prematura de Jesus do mais popular clube brasileiro. O português, repita-se, embora com vínculo até maio próximo, pode deixar o clube antes. O Flamengo, recorde-se, teve sempre a intenção de estar ligado contratualmente ao seu técnico até dezembro de 2020.Jorge Jesus irá gozar um mês de férias. Durante a estada em Portugal, será ouvido no Tribunal de Monsanto como testemunha do processo de Alcochete."Tinha a bandeira guardada para subir ao pódio caso ganhássemos [a final do Mundial de Clubes]. Acreditava que podíamos ganhar, mesmo sabendo que íamos jogar com a melhor equipa do Mundo [Liverpool]", disse ontem Jorge Jesus, treinador do Flamengo, em exclusivo ao CM/CMTV.O técnico confessou ainda que o seu objetivo "era ter oferecido" o troféu mundial à torcida do Flamengo: "Infelizmente, não foi possível. Desejo um Natal muito feliz a todos os meus amigos e ao povo português."O Flamengo, de Jorge Jesus, não realizará o estágio de pré-época em Portugal, apurou o, junto de fontes contactadas em Doha. O clube brasileiro chegou a encarar a possibilidade de a preparação para a nova época ser feita no Algarve.