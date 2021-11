Jorge Jesus quer saber atempadamente se fica ou sai do Benfica no final da época, de forma a poder preparar o seu futuro, apurou o Mais Sport.O treinador do Benfica tem-se mostrado tranquilo quanto ao processo de renovação de contrato com o Benfica e tem o foco total na conquista do título. No entanto, as perspetivas de poder regressar ao Flamengo ou até treinar a seleção do Brasil fazem com que Jorge Jesus queira ver esclarecido este processo de forma a decidir o seu futuro.