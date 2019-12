Jorge Jesus: "Quero viver com a pressão do sucesso"

Liverpool e pressão foram as palavras mais vezes repetidas, embora a conferência de imprensa de Jorge Jesus fosse de antevisão ao jogo desta terça-feira (17h30) com o Al-Hilal, das meias-finais do Mundial de Clubes, no Qatar. "No Brasil falou-se muito no Liverpool e esqueceram-se de que ainda temos de jogar um jogo antes, com o Al-Hilal", disse Jesus, cansado com o assunto.Campeão brasileiro e vencedor da Taça Libertadores, Jesus percebe o clima de expectativa à volta da equipa. "É um ano de pressão, mas muito mais de satisfação. É isso que vamos tentar passar no nosso jogo. É um prazer, uma alegria, vamos tentar ganhar. Essa pressão é sinónimo do sucesso. Quem não quer? Quero viver toda minha vida com essa pressão", disse o técnico. Garante que o balneário do Flamengo está concentrado apenas e só na meia-final e que o reencontro com a sua ex-equipa será especial."É uma equipa que conheço bem. Só um jogador é que não é do meu tempo, o central. Todos os outros trabalharam comigo", disse , admitindo "sentimento e carinho pelos jogadores" com os quais trabalhou durante sete meses. Promete que o Flamengo vai "tentar proporcionar um bom espetáculo e ganhar" e destacou a importância crescente do Mundial de Clubes. "Antigamente, era um jogo, agora não é assim e daqui a dois anos será com 24 clubes. Será cada vez mais difícil", destacou o treinador.Jorge Jesus está bastante tranquilo e senti muita confiança. Mas toda a gente, desde os adeptos brasileiros até aos jogadores, tem de perceber que não vai ser fácil o jogo com Al-Hilal", disse Jesualdo Ferreira, em exclusivo ao, depois de ter ido ao hotel, onde está instalado o Flamengo, em Doha. O treinador que venceu tudo no Qatar entre 2015 e 2019, ao serviço do Al-Sadd, acredita que a final do Mundial de Clubes será entre Flamengo e Liverpool.O favoritismo é todo do Flamengo, mas tudo pode acontecer numa meia-final", disse Carlos Eduardo, jogador do Al-Hilal, que já passou pelo FC Porto e o Estoril. O médio brasileiro respondeu ainda a Jorge Jesus quanto à formação da equipa saudita. "O Al-Hilal já não tem quase nada do que ele fez. Jesus (JJ) fez um bom trabalho à frente da equipa, mas esta terça-feira a equipa já não tem nada do estilo dele.""O tema não pode ser se Jesus esteve ou não e o que fez no Al-Hilal, o mais importante é o jogo entre as equipas", disse o técnico Lucescu (Al-Hilal), muito irritado durante a conferência de imprensa.Hora (portuguesa) do jogo desta terça-feira entre o Flamengo e o Al-Hilal, no estádio Khalifa, uma estrutura desportiva totalmente refrigerada por ar condicionado nas bancadas."O míster trouxe muitas coisas boas, não só ao Flamengo, mas também ao futebol brasileiro. Já trabalhei com grandes treinadores e Jorge Jesus é um deles", referiu Rafinha, jogador do Flamengo.