Jorge Jesus recebe navio-escola ‘Sagres’ no Brasil

Ao fim de 37 dias de missão, com duas paragens já cumpridas nas Canárias e em Cabo Verde, o navio-escola ‘Sagres’ foi recebido de braços abertos no Rio de Janeiro, Brasil, não só pelo Cristo Redentor, emblemático monumento da cidade, mas também por outro Jesus. O técnico português, que está aos comandos do Flamengo, foi conhecer, na segunda-feira, os militares que cumprem uma viagem de mais de um ano à volta do Mundo.

Jorge Jesus agradeceu nas redes sociais a "honra e oportunidade" de visitar o navio-escola e partilhou várias fotografias do momento. O técnico, de 65 anos, autografou ainda uma camisola do Flamengo, com o número 1500 numa alusão ao ano de chegada dos portugueses ao Brasil, que entregou ao capitão de fragata Maurício Camilo, comandante da ‘Sagres’.

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, acompanhou também a chegada do navio-escola a território brasileiro, assinalando "um ciclo que se completa". Isto porque a ‘Sagres’, comprada por Portugal ao Brasil, atracou inicialmente em Guanabara, baía que lhe deu nome até que, há 58 anos, a bandeira nacional foi pela primeira vez içada a bordo do navio. A paragem no Rio deu ainda o mote para a inauguração da praça da Circum-Navegação, precisamente em frente à baía de Guanabara, um dos primeiros locais onde Fernão de Magalhães aportou há 500 anos, na América.

O navio-escola ‘Sagres’ permanece aberto a visitas no Rio de Janeiro até sexta-feira, partindo depois para Montevideu, capital do Uruguai, onde deverá chegar no dia 23 deste mês.



Navio fez metade do percurso à vela

No primeiro mês de navegação, a ‘Sagres’ percorreu mais de 7300 quilómetros, com cerca de 600 horas de navegação. Metade do tempo, navegou à vela.



Casa de portugal nos jogos olímpicos

O navio será a Casa de Portugal para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que decorrem este ano. Tem chegada prevista ao país a 18 de julho e os Jogos começam no dia 24.