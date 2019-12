Jorge Jesus reconhece que "vencer o mundial pode abrir uma janela europeia"

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, PSG e Juventus são os únicos clubes da Europa que podem fazer Jorge Jesus regressar ao Velho Continente, sabe oO treinador do Flamengo reconheceu esta sexta-feira em conferência de Imprensa, em Doha, que "vencer o mundial pode abrir uma janela europeia, pois só és qualificado como o melhor do Mundo se ganhares títulos importantes. Para trabalhar na Europa, eu abro a minha mão e vejo cinco possibilidades. Se não forem essas, não vou", assumiu, com toda a clareza, Jorge Jesus, sem referir os nomes que orevela: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, PSG e Juventus.Durante a conferência de Imprensa, o técnico português chegou a brincar com o facto de Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, estar atento ao Flamengo, dizendo que Jesus poderia ser presidente do Brasil. Jesus retribuiu os elogios: "Ele é um criador daquilo que é o futebol. Uns são criadores, outros seguem, copiam."Quanto à final, Jorge Jesus passa a pressão para o Liverpool. O jogo está marcado para as 17h30.Jorge Jesus está a fazer um trabalho inacreditável. Já o sigo há muito tempo, mas esta é a primeira vez que vou defrontá-lo. Estou ansioso.O trabalho que fez dá-lhe a possibilidade de trabalhar de novo na Europa, se quiser", afirmou Jürgen Klopp, treinador do Liverpool.Jorge Jesus é o primeiro treinador português, a chegar a uma final de um Mundial de Clubes.A FIFA escolheu o árbitro Abdulrahman Al Jassim, do Qatar, para apitar a final.O ex-guarda-redes do Benfica foi eleito pela FIFA para entrar no relvado com o troféu destinado ao vencedor.