Jorge Jesus recusa-se a falar do Sporting à chegada a Lisboa

Treinador garantiu estar "muito entusiasmado" por representar o Al Hilal.

21:31

Jorge Jesus chegou ao início da noite a Lisboa, depois de ter sido apresentado no Al Hilal.



O técnico português não quis falar do Sporting e assegurou que vai para a Arábia Saudida com a mesma paixão.



"Vou abraçar um projeto com muito prazer", adiantou, assegurando estar "muito entusiasmado" pela nova aventura e dizendo que foi "recebido bem" pelos responsáveis do Al Hilal em Zurique.



Questionado pelos jornalistas se queria deixar uma mensagem aos sportinguistas, o técnico diz que não quer falar sobre isso e recusa-se a adiantar quais os sentimentos que o assolam agora que vai embora.



"Isto não é um momento para dizer se fico triste ou não", remata.