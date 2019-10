Jorge Jesus regressa às vitórias no Flamengo

O Flamengo, de Jorge Jesus, venceu (1-0) este domingo a Chapecoense com um golo de Bruno Henrique (35’), em jogo da 23.ª jornada do Brasileirão.Sem Gabigol (castigado), Filipe Luís e De Arrascaeta (lesionados), o ‘Mengão’ regressou às vitórias no campeonato, depois do empate sem golos na receção ao São Paulo, na ronda anterior.Com este resultado, Jorge Jesus reforçou a liderança no Brasil, com 52 pontos.Na próxima ronda, dia 11 de outubro, a equipa do Rio de Janeiro joga com o Atlético Mineiro e poderá tirar partido do embate entre Palmeiras e Santos, segundo e terceiro classificados, respetivamente, para consolidar o comando da prova.