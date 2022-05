Jorge Jesus tem um entendimento com o Fenerbahçe para assumir o comando do clube turco a partir de junho. Ao que o CM apurou, o técnico confirmou a sua disponibilidade para se mudar para Istambul, daí que esta segunda-feira estivesse previsto o presidente do Fenerbahçe viajar novamente para Lisboa. Ali Koç já tinha estado na capital portuguesa em abril, tendo sido fotografado com Jesus e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.









