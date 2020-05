Jorge Jesus revela que recusou renovar por quatro épocas com o Benfica

Fim da época 2012/13, em que no espaço de duas semanas o Benfica perdeu o campeonato para o FC Porto, a Liga Europa para o Chelsea e a Taça de Portugal para o V. Guimarães. Debaixo de um coro de críticas, Jorge Jesus renova contrato com o Benfica por mais duas épocas. Mas, afinal, podiam ter sido quatro, confirmou este domingo o treinador: "Só renovei por dois porque [quatro] era muito tempo. Nos dois anos seguintes, em oito troféus o Benfica ganhou sete a nível nacional."

Numa entrevista à BTV para assinalar a conquista do tetracampeonato (feito atingido a meias com Rui Vitória), Jesus falou de Luís Filipe Vieira: "A relação com o presidente do Benfica tem sido de amizade. No primeiro ano após sair do Benfica não foi. Hoje falo muitas vezes com ele quando estou em Portugal, no Brasil é mais difícil."

O tal campeonato perdido para o FC Porto, com uma derrota (1-2) na penúltima jornada no Dragão com o golo "quase impossível de acontecer" de Kelvin nos descontos, ainda pesa no treinador: "Claro que me lembro do Marquês, estive lá várias vezes, podia ter estado cinco dos seis anos no Benfica". Uma palavra final para Jonas: "Foi dos melhores jogadores que treinei."



Odysseas: "Mal posso esperar"

Mal posso esperar para voltarmos. Estamos todos à espera que a época retome e acho que estamos todos preparados para o sucesso", disse ontem o guarda-redes Odysseas Vlachodimos na plataforma online Benfica Play sobre o regresso das competições (4 de junho).



A quarentena segundo Svilar

"Nesta quarentena refleti e comecei a dar valor às pequenas coisas: sair, conduzir para o Seixal, treinar, fazer o que se gosta de fazer", disse Svilar, sobre o confinamento. Na plataforma Benfica Play, o guarda-redes deixou grandes elogios à forma como o clube ajudou os atletas.



Vitória aponta altos e baixos

Rui Vitória revelou ontem que apostou em Nélson Semedo porque acrescentava "criatividade" e que preferia "20 minutos em grande de Jiménez do que 90 minutos assim-assim". O ex-treinador das águias apontou Talisca e João Teixeira como os jogadores de quem esperava mais.