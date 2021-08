"Vivemos de vitórias. São elas que nos dão mais confiança. São também um sinal que este ano estamos melhor do que no ano passado, quando começámos. Sentimos isso no treino, no dia a dia, porque agora há mais um ano de trabalho.” Foi desta forma que Jorge Jesus analisou esta sexta-feira o bom arranque de época do Benfica, em que regista três vitórias em três jogos.









O treinador fez a declaração na conferência de imprensa de antevisão do jogo deste sábado com o Arouca. Falou sobre esta partida, naturalmente. “O nosso adversário tem uma equipa organizada, rápida a sair para o contragolpe e forte na bola parada. Temos de estar muito atentos porque caso contrário podem surpreender-nos”, disse. Mas não fugiu a outros temas. Garantiu que Morato joga este sábado de início (Vertonghen está lesionado); não foi tão assertivo em relação a Yaremchuk - salientou que ainda não está ao nível dos companheiros mas assegurou que “será lançado”; e teceu elogios ao homem do momento, João Mário. “Tem características que não tínhamos. Sabe o que são ritmos de jogo, sabe organizar, arriscar quando tem de arriscar. Isso deu estabilidade à equipa, até mesmo em termos defensivos”, revelou.

Sobre o sempre quente tema das arbitragens, Jesus foi cortês. “O que queremos no Benfica é que haja o mínimo de erros de arbitragem. Mas não fazemos qualquer tipo de pressão. A haver erros, que não prejudiquem o resultado do jogo. Porque erros vai haver sempre.”



Evangelista: “vamos ter de sofrer”



“Vamos encontrar um Benfica fortíssimo, sabemos que vamos ter de sofrer, de trabalhar muito. Mas não vamos fugir da nossa identidade nem da nossa forma de pensar o jogo”, disse esta sexta-feira Armando Evangelista, treinador do Arouca.