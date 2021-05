Jorge Jesus sobre Clássico entre Benfica e FC Porto: “arbitragem teve influência no resultado”

Jorge Jesus criticou a atuação de Artur Soares Dias. "Arbitragem teve influência no resultado. Não quis expulsar o Pepe. Há pormenores que ninguém vê, mas nós sentimos para que lado pende a balança", salientou o treinador no Benfica no final do encontro.Sobre a partida, Jesus disse ter visto um "jogo emotivo" e que o Benfica teve 30 minutos "finais muito bons". "Foi um empate que não merecíamos. Saímos frustrados, fomos melhores e não ganhámos. Este resultado serve muito melhor os interesses do FC Porto que os do Benfica. Só nos interessava a vitória, enquanto o FC Porto jogava para dois resultados, que era não perder" disse.O técnico voltou a afirmar que nada vai salvar a má época, apesar de destacar que uma vitória frente ao Sp. Braga, na final da Taça de Portugal, dá acesso a "um segundo título que é a Supertaça"."É sempre uma época perdida", disse o técnico que voltou a nomear a Covid-19 como um "adversário que ninguém conhecia". Ainda assim fez questão de salientar que a equipa venceu dez dos últimos 12 jogos: "A equipa está a fazer uma segunda volta forte".A finalizar Jesus salientou o apoio dos adeptos."Deram-nos calor e carinho no caminho para o estádio, pois sabiam que já não podíamos chegar ao título. Mereciam que tivéssemos somado uma vitória".