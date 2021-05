Jorge Jesus sobre final da Taça de Portugal: “Acabar a época a ganhar um título”

Queremos acabar este final da época a ganhar um título, que, tirando o campeonato nacional, é o mais importante do calendário nacional”, disse este sábado Jorge Jesus na antevisão da final da Taça de Portugal (este domingo, 20h30).









O técnico do Benfica respondeu ainda às críticas de Frederico Varandas, presidente do Sporting, sobre as desculpas que o Benfica encontrou (casos de Covid-19) para justificar a má época: “Acho que o Sporting foi um justo vencedor e nestes momentos o importante é valorizar quem ganha. Se alguém em Portugal ou no Mundo, tirando o River Plate, teve problemas muito sérios com a Covid… tivemos 28 jogadores infetados, a equipa técnica foi toda… Não há comparação possível! O Sporting ganhou e acho que isso foi uma forma de desvalorizar o título que conquistaram.”

Jesus admitiu que as lesões de Lucas Veríssimo e de Vertonghen (conhecida este sábado) colocaram problemas na estratégia para o jogo. “Nos últimos cinco dias tivemos dois contratempos que não estávamos à espera, é mais uma situação para pensar. Não estava preparado para perder estes dois jogadores (...) Mas vamos jogar com 11, tenho a certeza que vamos, por isso não estou preocupado”, disse o técnico das águias, que deve voltar ao esquema de quatro defesas no duelo deste domingo em Coimbra.



"Ninguém falou em salvar a temporada"

"Ninguém do Benfica falou em salvar a temporada, mas o campeonato é sempre o grande objetivo. Sabemos que a Taça é a segunda competição mais importante no País, estamos focados para terminar não digo com cereja no topo do bolo, mas fechar com alegria para os adeptos", disse o guarda-redes Helton Leite, que vai regressar à baliza no último encontro da época. O brasileiro reconhece que não há "favoritismos" na final. "O Sp. Braga tem ótima equipa, ótimo treinador e estrutura e mostrou isso na Europa e no campeonato. Respeitamos muito o Sp. Braga, vai ser um bom jogo, um bom espetáculo, com duas equipas a jogar para vencer e vamos fazer de tudo", disse.