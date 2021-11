Jorge Jesus sobre notícias de jogadores insatisfeitos: “Querem dividir o Benfica"

Perguntas CM 7 de Novembro de 2021 Benfica: Jogo com o Sp. Braga define o futuro de Jorge Jesus? SIM NÃO Votar

"Foram plantadas mentiras nas quais incluíram um grande profissional, o Otamendi, capitão de equipa, que sabe os limites em relação às responsabilidades que tenho como treinador. É intencional, no sentido de dividir o grupo. Querem dividir o Benfica, pôr os benquistas a pensar coisas que não existem." Na antevisão ao jogo de hoje frente ao Sp. Braga, Jorge Jesus fez questão de comentar as notícias sobre a insatisfação do plantel e deixou várias garantias."Temos um grupo ligado, que sabe o que quer e o treinador que tem. [Os jornalistas] não escrevem mentiras, por isso, para escreverem, alguém teve de passar a notícia. Mas os benfiquistas podem estar seguros, o grupo está unido. Se os resultados não aparecerem não se deve a este motivo. Está tudo ligado, sabemos perfeitamente o que queremos. Não conseguimos é controlar esta especulação", apontou o treinador do Benfica, alongando-se sobre o tema."Eu primeiro sou treinador dos meus jogadores, estou aqui para defender os interesses do Benfica. É parecido ao que acontece com os meus filhos: primeiro sou pai, depois é que sou amigo dos meus filhos. Com os jogadores a mesma coisa. Primeiro eles são jogadores e depois é que eu sou amigo deles. Já sabem como sou e a relação que sempre tive com os jogadores. Com muitos com quem já não trabalho, continuo a ter laços de amizade", finalizou."[Hoje] ainda vamos treinar, mas se tudo correr normalmente, Seferovic vai ser convocado. Será o primeiro jogo dele ao fim de dois meses", disse ontem Jorge Jesus sobre o avançado suíço. Ao falar do setor ofensivo, o treinador do Benfica acabou por revelar um dos titulares frente ao Sp. Braga: "Vamos ver qual a melhor estratégia, se Darwin e Yaremchuk, ou se é Yaremchuk e outro colega." O técnico falava das dificuldades de entendimento entre os dois avançados, devido à língua, admitindo que o ucraniano está mais atrasado no processo de adaptação.Everton vai ser multado pelo Benfica por ter falado publicamente sem a devida autorização, garantiu ao CM fonte do Benfica. O jogador não pediu para participar num podcast brasileiro, situação que é penalizada pelo regulamento interno. Com a multa que será imposta ao extremo, as águias consideram que a infração fica sanada. Na referida entrevista, Everton disse que "Jesus respira futebol" e que dá aos jogadores toda a informação sobre os adversários: "Ele passa tudo mastigado."Questionado se o Sp. Braga vai defrontar um Benfica pressionado, Carlos Carvalhal salientou que terá pela frente "um grande adversário, com um excelente treinador". O Benfica "tem muitos mais pontos fortes do que débeis", mas o técnico arsenalista promete um "Sp. Braga ambicioso" para "tentar explorá-los ao máximo".