"Até fiquei arrepiado": Jorge Jesus sobre a ovação no Maracanã

A melhor contratação do Flamengo em 2019, Jorge Jesus. Ele transformou o nosso time e tem tirado o melhor de cada jogador, fazendo com que o elenco fique ainda mais forte. pic.twitter.com/iAr7YVh4xQ — Nanda Motta ‍?? (@NandaMottaCRF) September 14, 2019

"Fiquei arrepiado. Nunca tive 70 mil pessoas a gritar o meu nome, ainda por cima num estádio mítico como o Maracanã. Foi a sensação mais linda da minha vida desportiva", confessou este domingo Jorge Jesus, ao, numa altura em que o futebol do Flamengo está a encantar os adeptos rubro-negros.A vitória frente ao Santos (1-0), no sábado, colocou a equipa do técnico português com uma vantagem de três pontos sobre o rival Palmeiras, de Scolari, e o Maracanã ‘explodiu’ com o apito final. "Olé, Olé, Olé... Mister, Mister!", gritavam nas bancadas os milhares de adeptos que viram o ‘Mengão’ terminar a primeira volta do campeonato na liderança.Após um início complicado, Jorge Jesus parece ter agora conquistado a ‘torcida’ e a imprensa brasileira. "No futebol quando os resultados aparecem, és o melhor. Quando não aparecem, és o pior. Neste momento, eu sou o melhor", disse o técnico, de 65 anos. "Contra Jesus, nem todos os santos", titula o jornal brasileiro ‘Meia Hora’, que fala em "atuação divina" do Flamengo num Maracanã "lotado de fiéis".