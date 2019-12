Jorge Jesus sofre mas garante final no Mundial de Clubes

O Flamengo, de Jorge Jesus, garantiu esta terça-feira a passagem à final do Mundial de Clubes com um triunfo (3-1) sobre o Al-Hilal, numa partida em que começou a perder e sofreu para dar a volta.Este Flamengo tem uma costela masoquista nos jogos a decidir. Tal como na final da Taça Libertadores, a competição que deu o passaporte para este Mundial, também começou a perder. Desta vez, a reviravolta não foi tão dramática, mas também não foi fácil.Cedo se percebeu que o Flamengo estava perro. Talvez pelos festejos da Libertadores e do Brasileirão. O meio-campo estava lento e cedeu muitos espaços. O Al-Hilal dignificou o jogo com uma pressão alta que confundiu os brasileiros.O golo de Al Dawsari (18’), fruto da passividade defensiva do Flamengo, foi o murro no estômago que acordou a equipa de Jesus. Subiu um pouco de rendimento, mas continuou perdulária. O técnico português aproveitou o intervalo para chamar os seus jogadores à razão. Umpuxão de orelhas que não podia ter resultado melhor, pois De Arrascaeta (49’) empatou no arranque da 2ª parte.Com a igualdade veio também um sentimento de alívio e relaxamento. Até que Bruno Henrique, o homem do jogo, consumou a reviravolta, já com o ex-portista Diego em campo.O Al-Hilal acusou o golo e ainda tentava recompor-se quando Bruno Henrique viu o defesa Al Burayk desviar o seu cruzamento para dentro da própria baliza. Estava feito o 3-1. Os sauditas perderam a cabeça e Carrillo é expulso após uma entrada violenta. O Flamengo aguarda que hoje seja definido o outro finalista na partida entre o Liverpool e o Monterrey, do México. Os ingleses são favoritos para uma final que se decide no sábado, no Qatar."Eu conheço-os, vão desconcentrar-se, vão ter problemas na segunda parte". Foi este o discurso de Jorge Jesus, ao intervalo, dirigido aos jogadores do Flamengo, quando perdia por 0-1. "Acalmei os jogadores, porque emocionalmente o foco não estava a ser o jogo. Precisávamos de melhorar e a equipa melhorou", acrescentou.Sobre o adversário do jogo de sábado, Jesus admite que é "a final mais importante da carreira", mas não revelou preferências : "O Liverpool é o favorito, mas a equipa que calhar será defrontada com respeito. Não temos medo de ninguém."