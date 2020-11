Jorge Jesus teve apenas um voto para o prémio de melhor treinador do Mundo

O UOL Esporte revela esta quinta-feira que Jorge Jesus recebeu apenas um voto para o prémio de melhor treinador do Mundo, que como se sabe terá como finalistas Hans-Dieter Flick, Jurgen Klopp, Zinedine Zidane, Julen Lopetegui e Marcelo Bielsa. De acordo com a informação avançada pelo portal brasileiro, o atual técnico do Benfica foi indicado por um dos especialistas FIFA (não foi revelada a sua identidade) para o terceiro posto.





Quem integra o painel de especialistas

Cafu (Brasil)

Essam El Hadary (Egito)

Diego Forlán (Uruguai)

Faryd Mondragón (Colômbia)

Park Ji-sung (Coreia do Sul)

Bastian Schweinsteiger (Alemanha)

Hristo Stoichkov (Bulgária)

David Suazo (Honduras)

Yaya Touré (Costa do Marfim)

David Villa (Espanha)

De resto, o UOL Esporte dá ainda destaque ao facto de o Flamengo, a equipa que Jorge Jesus levou no último ano à conquista de todos os títulos no plano interno e continental - apenas falhou no Mundial de Clubes -, ter ficado totalmente esquecida na lista dos candidatos, tanto a nível de treinadores como de jogadores.Cafu (Brasil)Essam El Hadary (Egito)Diego Forlán (Uruguai)Faryd Mondragón (Colômbia)Park Ji-sung (Coreia do Sul)Bastian Schweinsteiger (Alemanha)Hristo Stoichkov (Bulgária)David Suazo (Honduras)Yaya Touré (Costa do Marfim)David Villa (Espanha)