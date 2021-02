O futebol português tem de melhorar no antijogo, por situações que todas as equipas que querem impor a sua razão pelo grito. Em qualquer falta toda a gente salta do banco e quer mandar no árbitro”, foi desta forma que Jorge Jesus abordou, à margem da antevisão do jogo deste domingo com o Moreirense (20h15, Sport TV1), o atual momento do futebol nacional.









O treinador do Benfica, que tem defendido alterações profundas no futebol português, a começar pelos jogadores e treinadores, acrescentou ainda: “O futebol tem contacto, mas não pode haver agressões físicas e verbais. Reafirmo que isto não tem a ver com arbitragem.”

Jorge Jesus foi ainda questionado sobre a possibilidade de o Benfica ganhar o dérbi com o Sporting devido à eventual utilização irregular do médio Palhinha: “Não falo em ‘ses’. Não sou jurista. O que é importante é discutir aquilo que acontece no jogo. Se virmos as coisas por esse prisma, este ano há muitas equipas que ficaram muito mais prejudicadas do que outras. Em relação a essa situação [caso Palhinha], não posso e não devo comentar. Não devo falar num plano de hipótese. Isso será resolvido por quem sabe.”





Já sobre a queixa do Benfica contra o Sporting, que levou o Conselho de Disciplina da Federação abrir um inquérito aos leões, devido ao recurso aos tribunais comuns e à eventual irregularidade na utilização de Palhinha no dérbi, o técnico voltou a jogar à defesa: “O que se fez foi um pedido de esclarecimento, o que não tem a ver com perdas de pontos. Mas não sou jurista para perceber ou opinar sobre o que se passou.”





No que respeita ao jogo com o Moreirense, equipa treinada por Vasco Seabra, que venceu o Benfica quando estava no Boavista (3-0), Jesus lembrou: “Foi a nossa primeira derrota. O treinador é o mesmo, mas tudo é diferente. Esta equipa do Moreirense tem um sistema de jogo que lhe tem dado pontos e faz com que o treinador e a equipa acreditem que estão no caminho certo. Isso não é problema do Benfica, porque nós jogamos em função do nosso sistema. É óbvio que jogamos em função de como as outras equipas defendem, mas isso em nada vai alterar as nossas ideias para este jogo, que passa por vencer, embora seja num campo muito difícil.”







veríssimo no... banco



Jorge Jesus abordou ainda a utilização do reforço Lucas Veríssimo: “Chegou há uma semana. Vai ter a sua oportunidade quando o jogo o ditar. Acreditamos nele, mas ainda não é prioridade em relação ao Otamendi e Vertonghen.”



Cónegos garantem ambição

Vasco Seabra, técnico do Moreirense, está ciente das dificuldades que terá hoje pela frente na receção ao Benfica, mas não esconde o seu desejo. "Só estando ao nosso melhor, com união, ambição, querer e a coesão que temos demonstrado, é que podemos somar pontos. Vamos ter de vestir o fato de macaco, mas também queremos vestir o fato de gala. Queremos ter uma boa produção em termos ofensivos, mas sempre com exigência máxima do ponto de vista defensivo", afirmou o timoneiro dos cónegos, que vêm de dois triunfos seguidos.



PORMENORES

Vasco Seabra sabe ganhar

Vasco Seabra, atual treinador do Moreirense, sabe ganhar ao Benfica. No início desta temporada, quando estava ao serviço do Boavista, impôs uma pesada derrota, por 3-0, à equipa de Jorge Jesus.



Gedson dá encaixe

O Galatasaray admite prolongar o empréstimo de Gedson até 2022, pagando 3 M € ao Benfica por esta cedência. O médio português estreou-se esta semana pelos turcos e deixou boa impressão.



Seixal rende 500 M €

O Benfica Campus já rendeu ao Benfica um encaixe de 500 milhões de euros, desde que foi inaugurado em setembro de 2006, revelou o diretor da Formação, Pedro Mil-Homens, acrescentando que o orçamento anual situa-se entre os dez e os 12 milhões de euros.



Regresso da Liga Europa

O Benfica regressa esta quinta-feira aos jogos da Liga Europa, defrontando os ingleses do Arsenal na primeira mão dos 16 avos de final da prova. O jogo será disputado em Roma devido às restrições provocadas pela pandemia. A segunda mão joga-se em Atenas (Grécia) no dia 25 deste mês.