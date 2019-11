Jorge Jesus trava renovação no Flamengo

Jorge Jesus não quer ouvir falar em contratos e fê-lo saber, há algum tempo, aos responsáveis pela gestão do Flamengo, que têm insistido na vontade de segurar o treinador para lá de 2020, garante aofonte próxima da equipa técnica do líder do Brasileirão.O treinador dos flamenguistas tem sido muito claro quando o abordam no sentido de renovar contrato. O foco do clube, diz ele, é ganhar o campeonato brasileiro e a Taça Libertadores. Só depois de se cumprir a missão "é que poderá ouvir falar em contratos", explica a mesma fonte.Apaixonado pelo futebol brasileiro, "feliz pelo carinho dos adeptos do ‘Fla’ e grato pela relação com a direção do clube", Jesus, segundo a fonte contactada pelo, admite, todavia, permanecer no Flamengo, que, na próxima madrugada, recebe o Vasco da Gama para o Brasileirão, jogo da 33ª jornada que poderá deixar o ‘Mengão’ mais próximo da conquista do campeonato brasileiro.