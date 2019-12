Jorge Jesus traz Flamengo para o Algarve

O Flamengo deve escolher Portugal para a realização da pré-temporada, no próximo mês de fevereiro. As datas não estão definidas e o contrato ainda não está fechado, mas tudo indica que a equipa treinada por Jorge Jesus, que recentemente ganhou a Taça Libertadores e o Campeonato do Brasil, assente arraiais, durante cerca de três semanas, no Algarve."Estamos a analisar diversas propostas, mas a de Portugal será analisada com mais carinho", disse aoMarcos Braz, vice-presidente do Flamengo, responsável pela área do futebol."A realização do estágio de pré-época em Portugal será muito importante para a promoção da marca do Flamengo, um dos maiores clubes do Mundo, e para a valorização de todos os nossos ativos, uma vez que muitos focos europeus se apontarão para nós", acrescentou o dirigente do Mengão.