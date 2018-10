Jorge Jesus volta a repetir cambalhota em campo após ser abalroado por jogador

Treinador também deu uma 'cambalhota' em 2015, num jogo Benfica-Marítimo.

O treinador português Jorge Jesus, que lidera a equipa do Al-Hilal, foi abalroado por um jogador do Al-Ittihad, acabando por cair para trás e dar uma cambalhota.Jesus estava à margem do campo de futebol a orientar os atletas da sua equipa quando um dos jogadores da equipa adversária, o brasileiro Thiago Carleto, acabou por ir contra o treinador sem intenção, que caiu logo ao chão. O português levantou-se rapidamente, reagindo com boa disposição e 'fairplay', oferecendo um 'calduço' e uma palmada ao atleta.O vídeo do momento está a conquistar os internautas, que estão a associar este momento insólito à situação idêntica que o treinador viveu durante um jogo do Benfica em que foi derrubado por Danilo e também deu uma cambalhota, em 2015.O jogo terminou com uma vitória da equipa de Jesus por 3-1, o que os mantém no pódio do campeonato árabe com 18 pontos.