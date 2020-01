Jorge Mendes acelera renovação de Jota com o Benfica

O empresário Jorge Mendes voltou a representar Jota e já estão em curso as negociações para a renovação de contrato do jovem com o Benfica, apurou oO avançado regressa assim à esfera de Jorge Mendes, depois de ter sido representado pela Proeleven, empresa de Carlos Gonçalves. Afastou-se do superagente por considerar que existia um tratamento diferenciado entre ele e João Félix. O jogador, de 20 anos, quis até sair do clube, pois reclamava mais oportunidades na equipa principal.Jorge Mendes já encetou contactos com vista à renovação do contrato por mais duas temporadas. Ou seja, ficará vinculado ao Benfica até junho de 2024, devendo subir a cláusula de rescisão para um valor próximo dos 100 milhões de euros. O ordenado aumentará para 500 mil euros líquidos por ano.Os dirigentes do Benfica estão a gerir este caso com algumas cautelas e já terão reunido com o jogador para lhe dar conta dos planos que têm para ele. O avançado recebeu um voto de confiança e ficou a saber que há vários clubes interessados, nomeadamente de Inglaterra e Espanha.Jorge Mendes, para já, pretende manter o jogador na Luz.Jota é um dos símbolos do Seixal, tendo começado a jogar na formação com apenas 11 anos. Depois passou por todos os escalões até chegar à equipa A.O avançado Jota já participou em 17 jogos nesta temporada, três na qualidade de titular, e apontou dois golos (ambos na Taça da Liga).O Tottenham, de José Mourinho, está a tentar a contratação do suíço Seferovic. Os ‘spurs’ pretendem um substituto para Harry Kane, que se lesionou com gravidade, e o avançado do Benfica é um dos eleitos. Luís Filipe Vieira já fez saber que só vende por 30 milhões de euros.O médio Florentino não vai sair do Benfica neste mercado de janeiro, apurou o. O Milan estava a tentar o empréstimo de longa duração (18 meses do jogador), mas o médio de 20 anos vai permanecer no plantel. Tem contrato até 2024 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.