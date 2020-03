Jorge Mendes e mais 26 personalidades do futebol doam 150 mil máscaras a hospital no Porto

O superagente português Jorge Mendes juntou 26 personalidades do mundo do futebol, entre jogadores, treinadores e amigos, com o objetivo de preencher diversos estabelecimentos de saúde com mais recursos para combater o vírus Covid-19.Numa iniciativa levada a cabo pelo empresário, e levada com muita seriedade e prontidão dos intervenientes, foi possível doar 150.000 máscaras individuais de proteção ao Hospital Santo António, no Porto.André SilvaBernardo SilvaBruno LageCristiano RonaldoDiogo JotaDyego SousaGonçalo GuedesJoão CamachoJoão CanceloJoão FélixJoão MoutinhoJorge MendesJosé MourinhoLuís CorreiaNélson SemedoNuno Espírito SantoPepePizziPedro NetoRenato SanchesRicardo CarvalhoRui PatrícioRúben DiasRúben NevesRúben VinagreValdir Cardoso