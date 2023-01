“Ou me consegues o Chelsea ou o Bayern ou então rompemos.” O ultimato feito por Cristiano Ronaldo que Jorge Mendes não cumpriu foi o que levou ao fim da relação entre o jogador e o superagente, avança o El Mundo.



O jornal espanhol relata que as divergências entre os dois começaram com a saída do Real Madrid, que o empresário não apoiou.









