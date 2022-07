Os custos assumidos pelo Sporting com os “serviços de intermediação ascendem a aproximadamente 9,6% do valor do salário anual bruto” de Trincão, “condicionados à permanência do jogador em cada época”. Como o vencimento do jogador será de 2,5 M €, os leões pagam uma comissão anual de 240 mil euros ao empresário Jorge Mendes.









