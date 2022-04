Nélson Veríssimo confirmou esta sexta-feira que o futuro próximo deve passar pelo estrangeiro, com o agente Jorge Mendes em campo para colocar o ainda técnico do Benfica em Inglaterra, mais propriamente no Championship (II Liga), apurou o Correio da Manhã.



“A minha intenção é dar continuidade à minha carreira fora do Benfica, clube em que me formei e ao qual muito devo.









Ver comentários