O empresário Jorge Mendes ofereceu Pote ao Real Madrid neste verão a preço de saldos, pois pediu 40 milhões de euros, quando a cláusula de rescisão está fixada no dobro (80 milhões de euros).





A notícia foi divulgada na quarta-feira pelo site espanhol ‘Defensacentral.com’, que se assume como a voz do Real Madrid. O superagente português chegou mesmo a reunir com Florentino Pérez para apresentar o jogador, que tinha somado pontos com uma boa campanha na Liga, na Liga dos Campeões e depois com o ‘chapéu’ ao Arsenal, nos ‘quartos’ da Liga Europa, que correu o Mundo.

Jorge Mendes assumiu a negociação e garantiu ao dirigente espanhol que por 40 milhões de euros os leões estariam dispostos a sentarem-se e a conversar sobre a transferência.





Os leões estavam obrigados a vender para fazer face à ausência de receitas da Liga dos Campeões, o que acabaram por fazer com a saída de Ugarte para o PSG por 60 milhões de euros e de Porro (saiu em janeiro) para o Tottenham por 45 milhões. Pote tem sido cobiçado também por equipas inglesas.Após terem estado aos serviço das suas seleções, Gonçalo Inácio (Portugal), Hjulmand (Dinamarca) e Morita (Japão) já integraram na quarta-feira o treino do Sporting e são opção para o jogo no domingo com o Moreirense, que será apitado por Manuel Oliveira.O Movimento ‘Hoje e Sempre Sporting’ quer Frederico Varandas a liderar a revolução no futebol português face aos "inúmeros atropelos à verdade desportiva" verificados nas primeiras quatro jornadas do campeonato.