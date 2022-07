Uma intervenção decisiva de Jorge Mendes permitiu ao FC Porto fechar a venda de Vitinha a tempo de incluir 40 milhões de euros nas contas de 2021/22. Com esta transação, os dragões fecharam esta quinta-feira a época com lucro, evitando um resultado negativo que, sabe o CM, provavelmente implicaria nova sanção da UEFA por desrespeito do fair-play financeiro.









