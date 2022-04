Jorge Mendes garantiu que, no que depender dele, o FC Porto não vai ser prejudicado face ao Benfica na próxima janela de transferências. Ao que o CM apurou, o empresário explicou que não é sua intenção privilegiar as relações com qualquer equipa portuguesa e que será o mercado a ditar leis.O CM sabe que a SAD portista viu com preocupação notícias recentes que transpareciam uma reaproximação do superagente aos encarnados depois da saída de Jorge Jesus.