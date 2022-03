Jorge Mendes vai trabalhar de perto com a direção do Benfica para ajudar na colocação de jogadores, no sentido de fazer baixar a elevada massa salarial do atual plantel , sabe o Correio da Manhã.Rui Costa espera fazer vários negócios no final da época e acredita que a ajuda do superagente pode ser decisiva para garantir bons encaixes.