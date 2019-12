Jorge Silas em Portimão na máxima força

Jorge Silas vai apresentar um Sporting na máxima força no jogo de sábado (17h00, Sport TV 1) com o Portimonense, apesar da equipa leonina não depender só dela para chegar à final four da Taça da Liga, apurou oOs leões estão dependentes do resultado do Rio Ave-Gil Vicente. Uma vitória dos vila-condenses impede de imediato que os leões possam estar na final four da Taça da Liga, troféu que conquistaram, em janeiro, nos penáltis, ante o FC Porto (3-1).O Portimonense também luta pelo apuramento, mas para isso terá de vencer o Sporting. Certo é que os leões, para manterem a ambição de defender o troféu, terão de superar os algarvios. Nesse sentido, Jorge Silas não vai facilitar. A rotatividade está fora de questão. Aliás, os leões entram de férias a seguir a esse embate, regressando ao trabalho apenas no dia 27 de dezembro, data assinalada com um treino solidário, que deverá acontecer em Alvalade.sabe que os leões apresentarão a melhor equipa. E Silas sente que tem a obrigação de ganhar à equipa dirigida por António Folha.Os leões treinaram esta quarta-feira na Academia de Alcochete, numa sessão onde os jogadores que alinharam na goleada ao Santa Clara (4-0), na segunda-feira, fizeram trabalho de recuperação.Jovane Cabral fez trabalho de ginásio, tendo integrado o grupo na parte final do treino.A novidade foi a presença de Luís Neto na Academia de Alcochete. O central continua a recuperar de uma fratura da grelha costal com pneumotórax associado sofrida no jogo com o Moreirense (1-0) e que o levou ao internamento hospitalar.