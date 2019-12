Jorge Silas prende Wendel ao Sporting

Wendel vai abdicar de jogar o torneio pré-olímpico pela seleção do Brasil, entre os dias 18 de janeiro e 9 de fevereiro, para ficar no Sporting numa fase crucial da temporada, apurou oO médio brasileiro, de 22 anos, estava convocado. Mas os leões não eram obrigados a cedê-lo pois os jogos não são em datas FIFA. Osabe que Hugo Viana, diretor desportivo, teve uma conversa com o médio brasileiro e convenceu-o a abdicar da competição.Wendel voltou a ganhar preponderância na equipa de Jorge Silas, depois de ter sido ‘encostado’ devido a problemas disciplinares (foi visto num restaurante já depois da hora do recolher obrigatório e apanhado a conduzir sem carta de condução válida). Neste momento, é um dos imprescindíveis de Silas. Os responsáveis do Sporting alertaram o atleta para a importância da sua continuidade numa fase crucial da temporada.Além disso, a subida de rendimento de Wendel pode permitir a sua transferência na reabertura do mercado, em janeiro. Frederico Varandas já fez saber que não há inegociáveis no plantel, nem mesmo o capitão Bruno Fernandes.Wendel está também ciente de que pode dar o salto para um clube de maiores dimensões na Europa. Tem contrato até 2023 e cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.A fama de ‘bad boy’ fez desvalorizar o seu passe e a SAD está disposta a vendê-lo por um valor a rondar 20 milhões de euros. Os leões precisam de vender para atacar o mercado de inverno e, neste momento, além de Wendel, só Acuña e Bruno Fernandes têm mercado.