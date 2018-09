Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jornal espanhol revela "verdade oculta" da polémica saída de Ronaldo do Real Madrid

Milan, Manchester United, Nápoles e PSG tentaram a contratação de CR7.

O craque português, Cristiano Ronaldo, já marca pela Juventus mas a transferência e o período de 'guerra fria' entre CR7 e o Real Madrid não foi esquecido. O jornal espanhol El Mundo, partilha este domingo uma crónica onde são revelados todos os segredos sobre a polémica troca de Espanha por Itália.



O jornal El Mundo faz revelações bombásticas e aponta para o dia 11 de maio de 2017 data em que Cristiano se terá reunido com Jorge Mendes, os responsáveis do Real Madrid e o advogado Carlos Osório, responsável pelas questões fiscais do jogador, para esclarecer todos os problemas tributários em que estava envolvido.



Nessa reunião Cristiano terá mesmo assumido: "não tenho estudos. A única coisa que sei fazer é jogar futebol mas não sou burro e não confio em ninguém. É por isso que quando eu contrato um consultor, lhe pago 30% a mais do que ele pede, não quero problemas", cita a publicação.



Carlos Osório confessou que o erro tinha sido dele e que iria "lutar até à morte" na grave situação fiscal em que Ronaldo estava envolvido. Os vários intervenientes da reunião sabiam que o advogado era o culpado da grave situação mas decidiram abster-se de comentar, revela o El Mundo.



O craque português demorou mesmo algum tempo a perceber que iria ter de pagar vários milhões ao fisco espanhol, visto que nessa reunião ninguém terá esclarecido as perguntas de Cristiano.



O futebolista acreditou que Florentino Perez iria ser a sua salvação neste caso e, tal como a direção do Barcelona ajudou Messi nos seus problemas com o fisco, confiou que o presidente do Real conseguisse também aliviar este problema ou pelo menos que lhe aumentasse o salário para o ajudar na compensação da dívida ao fisco que tinha inevitavelmente de pagar e que rondava os 19 milhões de euros.



A ida de Neymar para o PSG e a renovação de contrato de Messi, atiraram Cristiano para terceiro lugar na lista de jogadores mais bem pagos do mundo o que deixou o craque português ainda mais revoltado e com vontade de abandonar o Real Madrid.



O El Mundo revela mesmo que Ronaldo nunca se sentiu o melhor de sempre do Real. "Eles sempre me colocaram atrás de Di Stéfano", desabafava o português com o seu círculo mais próximo de amigos.



Depois de vencer a Liga dos Campeões em 2017, Ronaldo recebeu uma proposta de renovação, que havia sido prometida por Florentino Pérez, e que poderia chegar aos 30 milhões de euros. Cristiano não aceitou e chegou mesmo a comentar com Jorge Mendes que deveria ter abandonado o clube no início da época.



A vontade de CR7 de sair do Real era mais forte que nunca, embora continuasse a somar golos e troféus. O El Mundo diz que o Milan foi a primeira equipa a tentar a contratação, os italianos ofereceram 150 milhões de euros ao Real, mas Ronaldo rejeitou uma mudança para Milão.



Mais tarde apareceu o Manchester United, com uma proposta abaixo do razoável para o Real, e que motivou uma reunião entre Florentino Perez e Jorge Mendes.



O presidente do Real Madrid foi claro e disse ao empresário do astro português que iria deixar sair Ronaldo se aparecesse uma "proposta de 100 milhões de euros", escrevem.



Seguiu-se o PSG que apenas colocava uma condição na contratação. Os franceses queriam assinar com Ronaldo no último dia de mercado para não perderem Mbappé ou Neymar para o Real Madrid.



O craque português não quis esperar e acabou por rejeitar uma mudança para França com medo que alguma coisa corresse mal no último dia de transferências e a mudança não se efetivasse.



Surgiu então a Juventus. Cristiano Ronaldo, que a meio da época terá abordado Jorge Mendes sobre uma possível transferência para a Juventus, colocou o clube de Turim em cima da mesa e voltou a falar dessa hipótese com o empresário.



A aproximação entre Agnelli, presidente da Juventus e Jorge Mendes terá começado depois do golo de Ronaldo contra a Juve nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, que foi aplaudido em Turim.



A partir desse dia os contactos mantiveram-se e foi uma questão de tempo até Ronaldo ver a Juventus como a única saída para o futuro da sua carreira.



Pelo caminho existiram contactos de vários clubes incluindo o Nápoles, escreve o El Mundo.



Jorge Mendes manteve o Real Madrid como opção viável até ao dia em que Ronaldo assinou pela Juventus, mas o craque português só via a saída de Espanha como possibilidade.



O treinador do Real Madrid, Zidane, mostrou-se desagradado com Florentino ao longo do da época, pedindo ao presidente que resolvesse o caso Ronaldo visto que não se falava de outra coisa no balneário e o ambiente era "insuportável".



Zinedine Zidane acabou por também deixar o Real Madrid no final da época após conquistar a Liga dos Campeões.