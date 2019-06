José Antonio Reyes deixa legado de 19 anos no mundo do futebol

José Antonio Reyes morreu este sábado vítima de um acidente de viação numa autoestrada entre Sevilha e Utrera. Para trás deixou uma carreira de sucesso de 19 anos no mundo do futebol.



Reyes, que jogava atualmente no Extremadura, da segunda divisão espanhola, jogou no Benfica na época 2008/09, por empréstimo do Atlético de Madrid. Disputou 35 jogos e marcou seis golos ao serviço dos encarnados, pelos quais conquistou a Taça da Liga com um golo na final, frente ao Sporting.











O futebolista espanhol disputou ainda 21 jogos pela seleção espanhola.



As reações à sua morte, de várias figuras do mundo do futebol, mostram como era acarinhado pelos colegas, amigos e família.







O avançado espanhol, que tem 21 internacionalizações pela seleção de Espanha, nas quais marcou quatro golos, conquistou por cinco vezes a Liga Europa e venceu uma Supertaça europeia, tendo-se ainda destacado no Arsenal, pelo qual se sagrou campeão inglês e ergueu uma Taça de Inglaterra.Foi ainda o jogador mais jovem a atuar pelo Sevilha, na primeira divisão espanhola, quando tinha apenas 16 anos. A participação foi curta, quatro minutos contra Zaragoza na temporada de 1999-2000, mas o sucesso levou-o a disputar o Mundial de 2006 e bilhar tanto na Inglaterra quanto na Espanha.Além do Sevilha, onde jogou durante nove anos, e do Extremadura, onde estava atualmente, Reyes passou ainda por clubes como o Arsenal, Real Madrid, Atlético de Madrid, Espanyol de Barcelona, Córdoba, Xinjiang Tianshan e Benfica.