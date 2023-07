O Sporting de Braga anunciou esta terça-feira a contratação do defesa-central José Fonte, que assinou contrato por uma época.Em comunicado, o clube refere que o internacional português, de 39 anos, é "uma opção de peso para o mister Artur Jorge e integra, de imediato, os trabalhos da equipa do SC Braga".José Fonte regressa ao futebol português após cinco temporadas ao serviço do clube francês Lille, onde cumpriu sempre uma média superior a 39 jogos por época.