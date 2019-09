José Mourinho: "Cristiano Ronaldo vai ter 50 anos e marcar golos no FIFA Legends"

José Mourinho não está surpreendido com a longevidade de Cristiano Ronaldo em termos competitivos. O treinador português elogiou o compatriota e a sua ambição sem limites."Não me surpreende. Aos 34 anos é top no Mundo, numa equipa top, com ambições top. Não me surpreende nada porque geneticamente é um caso de estudo e psicologicamente a mesma coisa. É um tipo que só pensa em ganhar, em bater recordes, em atingir marcas, em conseguir sempre mais e mais e melhor. É verdadeiramente um fenómeno. Portanto não me surpreende absolutamente nada", referiu o treinador numa entrevista ao canal 11 que vai para o ar esta quarta-feira.O técnico referiu mesmo que Ronaldo vai marcar inclusivamente nos jogos entre jogadores lendários, daqui a uns bons anos: "Acho que um dia vai estar em casa com 50 anos e a FIFA Legends vai convidá-lo para ir fazer um jogo qualquer, e ele vai chegar lá e vai fazer um golo. Acho que vai ser assim".