José Mourinho: "Durmo com o pijama do clube"

"Senhor Chelsea? Os adeptos têm de me ver como o senhor Inter, senhor Real Madrid ou senhor FC Porto. Têm de me ver como senhor clube. Isto quer dizer que visto o pijama do clube e ainda durmo com ele", disse esta quinta-feira José Mourinho na conferência de imprensa da sua apresentação como treinador do Tottenham.O técnico, de 56 anos, falava em alusão ao facto de muitos adeptos do ‘Spurs’ continuarem a olhar para ele como o ‘boss’ do rival de Stamford Bridge. A rivalidade entre os dois clubes de Londres é histórica e há quem não tenha digerido bem a escolha do português. Até porque a imprensa inglesa lembrou esta quinta-feira uma frase proferida por Mourinho em 2015: "Jamais treinarei o Tottenham por respeito ao Chelsea".Mourinho manteve o assunto à distância com explicações generalistas. "O meu clube é o Tottenham. Não sou do Chelsea, do Manchester United, do Real Madrid ou do Inter [clubes por onde já passou]. Sou de todos eles. Dei tudo por todos eles e vou fazer o mesmo aqui", garantiu.Sobre a escolha de Inglaterra para prosseguir a carreira, adiantou: "A Premier League é o meu habitat natural. É o melhor campeonato do mundo e onde me sinto mais feliz e confortável. Wenger foi provavelmente o último de uma geração de treinadores heróis. O Maurício [Pochettino] ter estado cinco anos e meio aqui foi uma coisa realmente incrível. Não me surpreenderia se amanhã se tornasse treinador de outro clube inglês. O futebol moderno é mesmo assim", concluiu José Mourinho."Os últimos meses não foram um desperdício de tempo. Serviram para preparar e antecipar problemas. Tive tempo para pensar. Sei que não vou cometer os mesmos erros mas provavelmente cometerei outros", disse esta quinta-feira José Mourinho.O técnico falou de alegados maus relacionamentos que levaram à sua saída do Man. United há cerca de um ano. "Aprendi que às vezes tens de trabalhar com pessoas de quem não gostas. Mas há princípios que não podes perder. Um deles é que não gosto de perder".O Tottenham, agora de José Mourinho, joga este sábado (12h30) no terreno do West Ham, em partida referente à 13ª jornada da Premier League.