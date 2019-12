José Mourinho: "Fez o trabalho sujo por mim"

"Estávamos a perder com o Belenenses (2-0) ao intervalo. Eu ia a ‘fumegar’ para o balneário e ele disse-me para esperar dois minutos lá fora. Entrou lá dentro e fez o trabalho sujo por mim. No final, ganhámos por 3-2." Foi esta a resposta de José Mourinho, após ser questionado sobre as diferenças entre um líder e um capitão, relembrando um episódio com Jorge Costa, no FC Porto.Segundo o técnico português, existem capitães que não são lideres. Para José Mourinho é importante ter comandantes no balneário, pois isso permite aos treinadores concentrarem-se exclusivamente no treino. O treinador do Tottenham deu como exemplo Jorge Costa, antigo capitão do FC Porto, e ainda elogiou a exibição do antigo jogador naquela noite. "Ele era central, nunca marcava golos e naquele dia bisou", referiu ao Top Eleven.Além do português, Mourinho falou sobre Javier Zanetti e John Terry, capitães que teve nas passagens por Inter e Chelsea, respetivamente. "Tu não compras liderança, se tiveres um líder estás um passo à frente", concluiu."Ele [Nuno Espírito Santo] está a receber alguns créditos pelo trabalho que está a fazer. Na minha opinião, não é suficiente. Que trabalho fantástico. É muito melhor treinador do que jogador. Não estou a dizer que era um mau jogador, mas é melhor a treinar", referiu José Mourinho, técnico do Tottenham, na antevisão ao jogo de domingo (14h00) em casa do Wolverhampton.