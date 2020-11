José Mourinho na liderança da liga inglesa

O Tottenham, de José Mourinho, recebeu e venceu o Manchester City por 2-0 e ascendeu à liderança isolada da Liga inglesa (Leicester só hoje joga com o Liverpool). Son marcou o primeiro e Lo Celso fechou a contagem dos londrinos diante dos ‘citizens’ – Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva foram titulares –, que muito remataram mas não conseguiram ultrapassar Lloris.





O Manchester United, com Bruno Fernandes no onze titular, recebeu e venceu o West Bromwich. O português foi o autor do único golo da partida de grande penalidade (sétimo golo da temporada).