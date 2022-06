José Mourinho quer Gonçalo Ramos

O Benfica recusou recentemente 45 milhões de euros que um clube inglês ofereceu para contratar Henrique Araújo. As águias só admitem a saída do avançado pelo valor da cláusula de rescisão, fixada em 60 milhões.O River Plate pretende contratar Otamendi após o Mundial, aproveitando que o central termina contrato em junho de 2023. Mas dificilmente o Benfica aceitará perder o jogador no mercado de inverno, adiando a saída para o verão.A intenção manifestada por Roger Schmidt em contar com um central rápido levou o Benfica a voltar a interessar-se em Nehuén Pérez, defesa de 22 anos que pertence ao Atlético Madrid. As águias pretendem um empréstimo.