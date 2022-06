A Roma, de José Mourinho, está interessada na contratação de Mbemba, que está a terminar o contrato com o FC Porto e vai sair a custo zero.



Depois do interesse do Marselha (França), esta quinta-feira foi a vez do ‘Tuttomercato’ dar conta do desejo de Mourinho em reforçar a defesa com o congolês. O jogador já fez saber que pretende um vencimento anual de três milhões de euros líquidos, um valor que poderá ser contornado com o pagamento de um prémio de assinatura.









