José Mourinho tem proposta do Celtic mas italianos sonham com o 'Special One'

Roma e Lyon são outras das equipas que já apresentaram uma oferta ao treinador português.

O Celtic terá sido o último clube a apresentar uma proposta tentadora ao treinador português José Mourinho, que se encontra sem trabalho desde que abandonou o Manchester United.



A equipa escosesa que apostar no 'Special One' para iniciar uma caminhada triunfante na Liga dos Campeões, visto que na Escócia, o Celtic é campeão há oito anos consecutivos.



Mas em Itália e França há também pretendentes para os serviços do técnico. Roma e Lyon são duas das equipas que sonham com a contratação de Mourinho, avança a imprensa britânica.