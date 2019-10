José Pedro Rodrigues diz que reestruturação financeira divulgada pelo Sporting não aconteceu e pede investigação à CMVM

Está lançada a polémica em torno da reestruturação financeira anunciada esta quinta-feira pelo Sporting, na véspera da Assembleia Geral. Numa carta enviada à CMVM, José Pedro Rodrigues, que chegou a integrar a lista de Madeira Rodrigues nas eleições do Sporting, diz que a operação financeira divulgada pode não ter acontecido.



José Pedro Rodrigues garante que a operação não chegou a ser discutida dentro dos bancos envolvidos e por isso pede à CMVM que investigue a veracidade do acordo.





Alega ainda que fontes dos bancos em questão "negam a existência de quaisquer novos acordos".José Pedro Rodrigues considera que a divulgação do acordo serve apenas o interesse de Frederico Varandas, Salgado Zenha e Rogério Alves, que esta quinta-feita vão ser confrontados pelos sócios na Assembleia Geral.O sócio do Sporting defende ainda que "face à contradição manifesta entre a versão dos devedores e dos credores, importa esclarecer a verdade pois, a confirmar-se a falsidade da informação difundida pelos responsáveis do sporting, tal constituirá crime punível por lei".