José Pekerman renunciou ao cargo de selecionador de futebol da Colómbia

Ex-selecionador estava ao comando da seleção colombiana de futebol desde janeiro de 2012.

O argentino José Pekerman renunciou ao cargo de selecionador de futebol da Colômbia, depois de qualificar por duas vezes a equipa para Mundiais, anunciou hoje a Federação Colombiana de Futebol (FCF).



"José Pekerman comunicou-nos a sua decisão de abandonar a seleção colombiana, pondo fim a um ciclo pleno de sucessos", declarou o presidente da FCF, Ramon Jesurun.



De acordo com o responsável da FCF, a decisão de Pekerman tem razões "estritamente pessoais", desmentindo que a saída do técnico possa estar relacionada com divergências de ordem financeira, como a imprensa do país chegou a indicar.



Pekerman estava ao comando da seleção colombiana de futebol desde janeiro de 2012.



Depois de ter levado a equipa aos quartos de final do Mundial2014, o melhor resultado de sempre numa fase final do Mundial, técnico tinha renovado contrato com a FCF até agosto deste ano.