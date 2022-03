José Sá substitui lesionado Anthony Lopes na seleção portuguesa

O guarda-redes do Wolverhampton José Sá foi esta segunda-feira chamado pelo selecionador português para o 'play-off' de qualificação para o Mundial2022, rendendo Anthony Lopes, que foi dado como "inapto", informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Fernando Santos convocou José Sá para o play-off de acesso ao Mundial 2022. O guarda-redes do Wolverhampton rende Anthony Lopes, que foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF", escreveu o organismo, na página oficial na Internet.

O guardião dos franceses do Lyon é nova 'baixa' para o 'play-off', depois da substituição, no domingo, do lesionado Rúben Neves pelo estreante Vítor Ferreira.