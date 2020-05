Jota e Tomás Tavares preparados para o regresso da Liga

O extremo Jota e o defesa-direito Tomás Tavares reconhecem que esta paragem devido à pandemia foi um "choque" mas que estão preparados para o regresso. "O nosso tempo é cada vez mais entre Benfica, família e viagens e, de repente, apanhamo-nos confinados em casa. Tivemos de nos adaptar e fazer o melhor", disse Jota, na Bplay.A dupla revelou parte do primeiro dia da retoma, desde a saída de casa até ao regresso ao Seixal, passando pelos cuidados a ter no treino. Durante o confinamento, a preocupação foi manter a forma. "Tivemos as melhores condições para não estarmos parados em casa e não ser um choque quando chegássemos", frisou Tomás Tavares. O Benfica regressou aos treinos no Seixal na passada semana. Depois de testes para despistagem da doença foi efetuada uma exaustiva bateria de exames físicos, antes do recomeço no relvado.Os jogadores têm treinado com as devidas distâncias e sempre em pequenos grupos. A data para os treinos em conjunto é ainda uma incógnita, mas o regresso da Liga está agendado para o fim do mês.