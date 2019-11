Jota quer sair do Benfica para jogar mais

Jota quer deixar o Benfica se não jogar com mais regularidade, apurou oO extremo, que continua em negociações para renovação de contrato que termina em 2022, entende, nesta altura, que não tem tempo de jogo necessário para mostrar na equipa principal as qualidades evidenciadas nos escalões de formação.Desta forma, sabe o, o jogador de 20 anos vê com bons olhos um eventual empréstimo já no mês de janeiro. Luís Filipe Vieira é um confesso admirador das qualidades do campeão europeu de sub-19, mas também reconhece que Jota tem estado aquém das expectativas sempre que foi lançado por Bruno Lage (esta época esteve em oito jogos, dois como titular).O Benfica está também tranquilo em relação ao futuro do jogador.O processo de renovação tem conhecido avanços e recuos, sendo que a duração do atual contrato (até 2022) e a cláusula de rescisão de 30 milhões de euros dão ao clube uma margem para não cobrir as exigências financeiras do jogador e do seu representante (Jota recebe atualmente cerca de 40 mil euros por ano e quer passar a ganhar 500 mil).