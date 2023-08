Mais um caso resolvido no plantel do Sporting. Jovane Cabral vai regressar a Itália, agora para representar a Salernitana, orientada pelo treinador português Paulo Sousa.



O extremo de 25 anos já está em Itália para realizar os habituais testes médicos antes de ser oficializado. Sem espaço no plantel às ordens de Rúben Amorim, esta foi a solução encontrada pelos leões para resolver a situação de mais um jogador excedentário.









