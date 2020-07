Jovane Cabral integrou treino do Sporting "sob vigilância médica"

O avançado cabo-verdiano Jovane Cabral foi hoje a grande novidade no treino do Sporting, no qual participou "sob vigilância médica", a dois dias da deslocação ao reduto do Moreirense, para a 30.ª jornada da I Liga de futebol.

Em Alcochete, Jovane Cabral "foi integrado na sessão de trabalho na Academia Sporting sob vigilância médica", de acordo com o sítio oficial do clube 'leonino', dando indicações de que poderá voltar em Moreira de Cónegos, depois de ter falhado a receção de quarta-feira ao Gil Vicente (2-1).

No regresso da I Liga após a paragem de quase três meses devido à pandemia de covid-19, o cabo-verdiano tem sido a principal 'estrela' dos 'leões', com quatro golos em quatro jogos.