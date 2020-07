Jovane decide vitória do Sporting com único golo da partida

Tudo resolvido. Jovane Cabral marcou o golo que devolveu o Sporting ao caminho das vitórias, após o empate turbulento de Moreira de Cónegos. Desta vez, a única e boa discussão foi no campo, entre leões e uns açorianos aguerridos, que bloquearam grande parte do jogo da equipa de Amorim. Até que a visão de Wendel encontrou ‘Jó’ para o tento decisivo. Acuña aplaudiu.Depois de dias a falar sobre eventuais punições em relação que se passou no Minho, o castigo foi mesmo para quem teve de ver a primeira parte. A um ritmo sonolento de circulação, o Sporting não encontrava soluções para desequilibrar. Escapavam os lances de bola parada - Sporar falhou a emenda ao livre de Jovane (9’) e este atirou com perigo por cima da barra (19’). Marco quase animava o jogo ao chutar contra Sporar, antes de Thiago Santana ameaçar errar o alvo por pouco segundos antes do intervalo.A segunda parte não tirou Sporar do bolso de Fábio Cardoso e a chave teve de ser a mesma de outros jogos recentes. Wendel lança em arco para o cabo-verdiano finalizar de primeira num belíssimo remate que ainda bate na barra antes de entrar. Eleito o melhor jogador de junho, continua de pé quente em julho - são cinco golos nos últimos cinco jogos, só não marcou mesmo em Moreira.E até podia ter aumentado a marca, aos 72’, com uma oferta demasiado solidária de Nuno Mendes, que deveria ter tentado a sua sorte. Vitória de um Sporting que se agarra ao terceiro lugar do pódio. O Santa Clara não vence desde a Luz.